國家通訊傳播委員會（NCC）將針對「中天電視」換發新聞台事業執照，於10月底舉辦聽證會，台北市議員羅智強13日預告，「蘇貞昌和NCC準備要撤中天的執照」。對此，港媒指出，民進黨政府不停對民間企業進行「抹紅」、推廣「反中發大財」的產業鏈，實質上是在掩飾背後的民生幽怨！

據港媒「中評社」報導，兩岸經濟交流頻繁，交流、和平的紅利緊緊聯繫著兩岸的感情，有人認為「發大財」三個字過於草根、流於口號，但卻道出了台灣經濟的真相：台灣經濟根本上依賴大陸、依靠兩岸交流，兩岸關係好，台灣經濟才會好。

中評社指出，如今蔡英文政府在2016年執政以後，企圖將兩岸「脫鉤斷鍊」，不停在社會上營造著「反中才能發大財」的氛圍，利用執政之力、修法之便、操控輿論之勢，「台灣價值」逐漸成為撈取特權的通關密碼。

但這一切都在近來中天即將因為抹紅糟到關台之際被揭發，中評社認為，綠色執政集團根本無意發展建設、改善經濟、造福民生，其施政本質就是「欺騙、鬥爭、掠奪」的三部曲，而「反中發大財」的這幾個字的背後，卻是民生幽怨的事實！

(中時新聞網)