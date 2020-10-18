共機頻擾台，政府研擬增加教召時間跟頻率，國防部長嚴德發日前表態，國軍針對後備單位，將成立屬行政院三級機構的「防衛動員署」，後備軍人教召頻次改為1年1次、1次14天，引發各界討論。對此，前陸委會副主委張顯耀則批，「目前國防部計劃，提高教召率、提高教召天數，其實毫無遠見只是緣木求魚的做法」。

張顯耀在臉書寫下，提高教召治標不治本，「後備部隊戰力絕對是國家堅強的預備戰力，但人總會老，會慢慢除役退去教召名單，換上新的教召名單是曾經的志願役或許短暫複習可以回復戰力，而換上只有四個月的軍事訓練役，要提升到某種戰力就值得探討了，基礎沒打好，很難奢望提高教召就能夠有戰力，在現今局勢變化下，到了該好好檢討恢復徵兵制必要性時刻。不教而戰是為虐，不訓而戰是送死！」

張顯耀認為，「目前四個月的軍事訓練役，在新訓中心最多只能教受最基本的軍事概念與基礎訓練，短短只有四個月時間的軍事訓練役，部隊是用什麼心態訓練？接受訓練役男是什麼心態面對？再加上在學訓練役役男可以用二年暑假期間服完四個月役期，可想而知，在可見的未來，台灣後備戰力主力部隊實在令人堪憂」。

最後，張顯耀直言，打仗是最不人道解決問題的方式，不論台灣未來選擇是繼續採募兵制還是恢復徵兵制？正本清源仔細思考，目前台海的兵兇戰危其實只在一念之間。

(中時新聞網)