央視日前釋放出共軍搶灘登陸地的影片，全球防衛雜誌採訪主任陳國銘表示，這部影片釋放出一個訊息，就是大陸不會再靠人海戰術，而是會藉由無人機和無人艇等的載具來搶灘作戰，降低解放軍的傷亡。無人載具也是這次大陸向台灣第一次展示的新型器具，如果台灣沒有及時因應，這是很大的致命傷。

雙十國慶期間，大陸不斷釋出對台軍演訊息，大陸軍媒方於9日釋出殲-15在渤海炸射「海島目標」的影片後。央視軍事頻道官方微博又於10日晚發布「燃！東南海域多兵種聯合登島演練」影片，指出一場多兵種聯合立體渡海登陸演練已於日前在福建、廣東多處海域同步展開，並是首次在夜間凌晨展開登島突襲軍演。這部影片是近年來大陸官方首次如此完整地介紹登島軍演的全部過程。

陳國銘日前在政論節目《辣新聞》上表示，共軍近來動作，就是針對台灣而來。而大陸建立海軍陸戰對目的，就是兩棲作戰。這當然很正常，不管是央視或是其他大陸官媒釋出這些高清的圖片，就是要讓台灣心生恐懼，達到大陸的武嚇效果。

陳國銘注意到，這部影片最後，共軍放出搭載小型炸藥的無人艇，去催毀守衛軍布放的水雷或是地雷，或是灘岸障礙物。他直言，他其實很羨慕大陸有這種新型除雷破障的器具。雖說兩棲登陸作戰是比較等而下之的攻擊方式，但是既然大陸釋出這類影片，台灣就必須要急起直追，找出因應之道。

陳國銘指出，這類無人艇和自殺艇，對守衛軍來說比較麻煩部分在於，大陸已經知道會用這類無人載具來降低傷亡人數。以往的登陸作戰就是士兵搶灘，這都會有人命的損傷，但大陸現在先行一步，用所謂的無人載具朝向機械化跟無人化前進。

陳國銘強調，很多人以前都認為說大陸只靠人海戰術，但現在大陸已經開始用機械化的方式來作戰，這目前也是一個世界的趨勢。這有好有壞，對台灣來說，壞的部分就是大陸戰力在提升。好處是台灣可以瞭解大陸目前有哪些載具，可以來作對應。不過無人機和無人艇這類載具有個致命缺點，只要能摧毀控制的遙控母艦，就能摧毀這方面威脅。

陳國銘提醒，之前美國賣台灣海上衛士無人機，但大陸方面似乎已研發出相關的無人機來因應。所以大陸在無人機的發展，對台灣來說是很大的致命傷。

(中時新聞網)