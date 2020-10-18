研究指出，不吃早餐會讓新陳代謝降低、記憶力衰退，而且午晚餐暴飲暴食，更容易養出易胖體質，至於早餐吃什麼最好？有實驗證實，喝黑咖啡配上一根香蕉，竟能更有效燃脂又幫助排便。

中天新聞 黑咖啡增新陳代謝 熱量消耗快越喝越冷

運動生活資訊平台《運動星球》報導，香蕉因含有纖維及果寡糖，可促進腸道蠕動，有助腸道益菌繁殖，可改善腸道菌叢幫助排便，而且兩根香蕉就能達到一天所需的營養；至於黑咖啡因具有提神、燃脂的功效，有實驗證實，運動前喝一杯黑咖啡，能增加燃燒脂肪的效果，因此香蕉配上黑咖啡，對於減脂來說非常有幫助。

此外，報導指出，若不喜歡黑咖啡或香蕉，下列4道健康減脂組合，不但能幫你開啟健康的一天，而且超商就買得到，健康又便利。

1. 地瓜與無糖豆漿

地瓜富含纖維，有助於潤腸；無糖豆漿則有鈣質、蛋白質與大豆異黃酮，可以抑制人體脂肪生成，幫助減重、縮減腰圍。

2. 無糖燕麥與鮮奶

燕麥中豐富的β葡聚糖能改善免疫系統，從而提高人體免疫力，此外，膳食纖維有很好的清腸排毒功效，不僅可以減緩胃的排空速度、增加飽腹感，還有利於降糖、控制食慾。牛奶則富含鈣質與蛋白質，約500毫升就能滿足所需的營養。

3. 水煮蛋與全麥土司

雞蛋能幫助骨骼健康，維持肌肉強度、減少肌肉流失，對於增肌減脂大有幫助。一片全麥吐司約70大卡，熱量及升糖指數都較一般麵包低，還能有效控制飢餓感。

4. 水波蛋土司與黑咖啡

水波蛋土司不僅熱量低且健康，還富含蛋白質；黑咖啡有助於潤腸，對於排便效果非常好，如果早上趕時間，可以在便利商店買茶葉蛋配土司即可。

(中時新聞網)