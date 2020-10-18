國民黨面臨總統大選、高雄市長罷免及補選失利3連敗，2022縣市長選舉表現備感壓力，將成為2024能否重返執政的關鍵一戰。據了解，國民黨已開始動作，將針對22縣市進行民調，希望能守住現有的14縣市，並力拚搶下台北市、基隆市、桃園市，新竹市。

距離2022縣市長選舉還有2年，各政黨提早布局。據《聯合報》報導，國民黨組發會主委李哲華指出，黨中央已開始拜訪各縣市了解現況，並收集執政14縣市的評價，但現在細談選情仍太早。

國民黨超前部署，9月全代會後隨即針對各縣市進行選情調查，近日將進行民調，了解各縣市政治情勢後，進一步布局、扎根。一名黨務人士表示，11個爭取連任的縣市，將比照2018年徵召現任續任，其他11縣市則已開始徵才找尋合適人選，另外3個連任屆滿的縣市，則已開始物色人選並進行整合，像是南投縣，立委許淑華、馬文君都是不錯人選。

此外，在非執政的縣市當中，國民黨將目標放在台北市、基隆市、桃園市，新竹市，初估有機會勝選，若2022北北桃能衝出好成績，複製2018年韓流熱潮，就能助攻國民黨整體選情。

(中時新聞網)