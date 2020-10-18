恆述法師(費貞綾)日前爆出欠債千萬，之後透露債務最後由神豪出手清償，控訴弟弟們不幫忙因此姊弟鬧翻，也宣布「螢幕還俗」，標榜上節目一定不設限，且比名嘴還能說，近日又創造話題，恆述法師在節目上遇見女星薔薔，竟說要她來當入門弟子，點出彼此驚人共通點，覺得會對薔薔很有幫助。

據TVBS報導，恆述法師日前上《11點熱吵店》，錄影結束後大夥兒聊起了宗教話題，同場的薔薔表示自己信濟公，讓恆述法師直呼有緣：「欸！我濟公的女兒耶」，興致一來，提議薔薔來當她教派的入門弟子，說她入教後有所學習，會很有幫助，但遭薔薔婉拒，理由是雖虔誠信教但沒要出家，「我還是想要在花花世界裡」。

恆述法師聞言連忙解釋，當入門弟子不一定需要出家，是可以「自在修持」，說明「道姑」跟「尼姑」的差別，前者偏向道法修持，在佛法方面壓力可能較大，但不須剃頭，但後者就要剃頭了，但強調，無論如何其實都是在花花世界中，「現在我不是在(花花世界)？一樣嘛」，即使薔薔沒入門意願，恆述法師也勸她信一尊神佛為好，過多、過於頻繁都不是好事。

至於自己現身時總穿高檔花俏袈裟、戴著珠寶，被說「到底在修那什麼法？」，恆述法師也做出回應，解釋自己修的是「萬教惟善」，不是「為」，而是忄字部的「惟」，從心裡去行善，「齋心何必齋口呢，齋口是裝模作樣」，也說自己提倡先顧好自己肚子再顧佛祖，「幹嘛在吃飯、大便上作文章？」。

(中時新聞網)