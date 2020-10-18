國聯冠軍戰戰況緊張，道奇今日以3比1奪勝，系列賽兩隊都3勝3敗，戰線逼到G7驟死戰，勇士要派出的是22歲新秀I.安德森（Ian Anderson），他今年8月才登大聯盟，如今已經成為勇士希望寄託，上一次勇士打到G7是1996年國冠賽，當時I.安德森甚至還沒出生。

I.安德森是勇士今年季後賽大亮點，目前3場先發合計15.2局一分未失，自責分率仍是漂亮的0，「G7是另一場棒球比賽了，」勇士總教練史耐克(Brian Snitker)在賽後說，「這不是第4名就是第1，我們只想拿第一，G7將會很有趣，我想這些傢伙也會很興奮的。」

勇士失去3比1的優勢，不過在過去從3比1落後到要打G7的球隊有17支，其中有13支贏下第7場比賽，「這就是我的目標，上場就是要幫球隊贏球，並讓你毫無後悔的離開，我想每個人都會在明天這麼做。」I.安德森說。

I.安德森8月底才上大聯盟，僅短短2個月就要碰到這麼高張力的比賽，不過史耐克倒是對他有十足的信心，「我相信他能掌握得很好，過去這2個月我跟這孩子經歷了一切，他不會讓我失望。他第一年的表現太讓人印象深刻，我知道他會一如既往地聰明以及準備十足。」

道奇則是近4季以來3度打到G7，可以說相當熟悉這晉級或淘汰的殊死戰局面，道奇2018年國聯冠軍戰G7以5比1擊敗釀酒人晉級，不過2017年世界大賽G7則是1比5輸給太空人，屈居亞軍。

(中時 )