前高雄市長韓國瑜2018九合一選舉時，在政壇掀起「韓流」旋風，更擁有許多死忠粉絲，即便韓已遭罷免，仍有許多人持續支持韓。一路跟著韓、為韓張羅一切、為韓難過落淚、為韓徹夜未眠的資深韓粉潘恩西表示，他不只是支持韓，更用生命去守護著「中華民國」。他說不會因為屢次的挫折被擊倒，會一直努力著，不忘初衷，即便遍體鱗傷也無怨無悔。

潘恩西凌晨在臉書撰文指出，挺韓五虎將之一的「杏仁哥」是他心中十分感佩的人，他說杏仁哥總是用自己的熱血去召喚大家，不要失去當初的熱情，喚醒大家內心的那份正義和矜持，當大家懦弱了，杏仁哥就帶頭往前衝，總是走在大家前面，用他厚實的肩膀和胸膛，和不公不義的政府對抗。「他總是默默的委屈自己，成全別人」。

潘恩西也提及，他自己一路走來跟著韓，為韓張羅一切、為韓難過落淚、為韓徹夜未眠！他說當韓粉被惡意扭曲、攻擊、設下陷阱，喬裝反串等等，變成負面名詞，潘恩西說他的文章就是要立下韓粉也有理性、智慧、通達的一面。

潘恩西直言，他不能代表所有韓粉，僅是代表支持韓國瑜的一個小小的火苗，用文字牽動你我的靈魂，在亂世之中，仍然可以感受到人性的溫暖，以及表彰知識份子不卑不亢的精神。他說庶民精神的背後意涵，沒有企業財團，沒有國家機器，沒有人教唆，沒有人使喚，是一群來自四面八方，自動自發的一百零八條好漢，以及巾幗不讓鬚眉的花木蘭。他說大家不只是支持韓，更是用生命去守護我們的國家「中華民國」。「我們沒有因為屢次的挫折而被擊倒，我們一直努力著，不忘初衷，即便遍體鱗傷，我們也無怨無悔，因為這就是我們存在的目的」。

(中時新聞網)