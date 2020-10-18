南韓超人氣女團TWICE，26日將帶著正規二輯《Eyes wide open》回歸，近日也陸續曬出成員的預告短片，未料，所屬經紀公司JYP娛樂17日發聲明，宣布定延將不參與，9位成員確定少一人，這也是團內繼Mina後，第2個因心理因素暫停活動的成員。

JYP娛樂17日發官方聲明，透露定延因對行程感受極大的緊張及不安，和其他成員討論後，認為要先徹底的休息，JYP也強調「藝人的健康是最重要的事」，因此定延將缺席包含這次正規二輯宣傳活動，還有近期所有活動，之後若有變動則會再公告。

其實，Mina去年7月也曾因舞台恐慌症暫停活動，在機場時總是低頭，看上去相當緊張，公司也讓她好好休養，今年6月的新專輯《MORE & MORE》，她終於歸隊，和成員一起回歸，未料這次專輯，又確定少一人，讓粉絲都相當擔心，希望9位成員都能健康，好好休息不要生病。

TWICE將在26日回歸，日前釋出概念照，台灣成員周子瑜頂著酒紅色長髮，穿上平口鏤空洋裝小露香肩，女人味十足，驚人美貌令人驚艷，另一套灰色改良式西裝，又呈現冷酷名模風，帥度破表，卻因「雙眼線」新造型，讓網友相當衝擊，引起熱議。

(中時新聞網)