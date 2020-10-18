台大實驗林推動林下經濟，培養段木香菇，將一些砍伐下來的木頭經過植菌後種植出香菇，濕香菇在市場上價格一台斤200元，比一般以太空包培育的香菇120元高出甚多。台大會將段木香菇的栽培技術轉移給附近產銷班或合作社，為林農創造收益。

台大生物資源暨農學院院長盧虎生表示，早期一些林農在山地砍樹，在林下搭架子種植一些東西，因為是非法經營，所以被取締。但現在社會觀念有點改變，認為林下空間這麼多，應該可以從事一些生產，並吸引年輕人返鄉。

盧虎生說，森林到底可以開發到什麼地步，在台灣一直有很大討論，一派人認為，基於生態（如鳥類棲息）理由，森林不能去動它；但另一派認為，適度的疏發森林，有助於讓樹木長得更健康。在這樣的拉鋸下，國內農業界有一個共同想法，疏發5％以內的森林應該是可以允許的，同時可以創造出林下經濟。

台大實驗林管理處溪頭營林區主任彭嘉文說，台大實驗林正在培育段木香菇，之後會將栽培技術轉移出去，為林農創造收益。段木所栽培出來的香菇，論口感及香氣都遠較以太空包栽培者為佳，屬於高經濟價值的作物。

彭嘉文表示，栽培段木香菇適合之樹種，包括火燒柯、楓香、相思樹及杜英…等樹種，不同樹種所栽培的香菇風味也會不同。段木幹徑以10-30公分為佳、長度約130公分，此種段木大小較適合人工搬運及人字型豎放後之採收作業。

段木經適當間距鑽洞，之後將菌種打入孔洞中，再上蠟防止壞菌入侵，植菌後段木經堆放養菌一段時間後，待香菇菌絲生長成熟，即需將段木以人字型豎放管理，待適當季節出菇。以台大實驗林栽種的段木香菇為例，大一點的4、5朵就達一台斤，市價賣200元。

彭嘉文說，段木香菇為一健康的環保食材，其栽培過程天然、無廢棄物產生且具低碳足跡，又段木香菇栽培對於林業永續經營並無不良之影響，使用段木可大量增加中小徑闊葉樹疏伐木之利用，並為林農帶來收益。

(中時 )