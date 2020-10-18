根據《The Athletic》記者阿米克報導，儘管外界直到前天才由沃神爆料得知莫瑞請辭火箭總管，可是火箭前兩周陸續跟傑夫范岡迪、艾金生、西拉斯、盧卡斯等總教練候選人面談時，就已提前透露莫瑞走人訊息，卻要求那些人必須保密而已。

「火箭當時在面試新主帥候選時，莫瑞的下台早就成為定局，所有的候選人都明白即將發生什麼，」阿米克表示，「只不過他們出自尊重火箭的意願，沒有對外洩漏消息而已。」事實上面試這些主帥候選的人，就是新上任的火箭總管史東。

甚至其中兩位主帥候選人透露，儘管他們不是非常確定莫瑞即將走人，但在面試環節中，很多東西跟過往不太一樣，那就是莫瑞並未主導整個面試過程，代表莫瑞早在9月14日火箭遭到淘汰出局後，就跟火箭老闆費爾蒂塔達成辭職共識。

畢竟火箭在今年西區準決賽遭到湖人4比1淘汰後，不僅受到豪斯偷帶女性檢驗員進入酒店房間風波影響，前總教練丹托尼也毅然選擇離開，假如火箭高層隨即宣布莫瑞辭職消息，無疑是在持續打自己的臉，只能說火箭內部真的是一團亂！

(中時 )