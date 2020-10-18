苗栗市農會在農會大樓信用部成立「農民社區小舖」，18日正式開幕揭牌，吸引消費者爭相採購，農會規畫開幕期間消費「特定商品」買1送1，消費滿1000元再送1包600公克貓裏好米，FB打卡還可獲得小禮物，限量送完為止。

苗栗市農會鼓勵農民友善種植蔬果或雜糧，協助政府產銷協調，為在地農民提供社區小舖據點做為行銷平台，開拓銷售自產的生鮮蔬果及雜糧，增加農民收益。

苗栗市農會在中正路農會大樓信用部成立「農民社區小舖」，18日正式開幕揭牌，吸引消費者爭相採購。（何冠嫻攝）

18日苗栗縣副縣長鄧桂菊、苗栗市農會理事長邱源錦、苗栗市農會總幹事謝錦明等人揭牌市農會農民社區小舖，並搶先開賣的新產品紅茶麵、黑木耳麵，大獲消費者喜愛。鄧桂菊表示，農民辛苦種植，最重要的是將產品銷售出去，現在農會不僅提供金融服務，輔導提升栽種技術，還打造行銷平台，將農民用心栽種的農產賣出去且賣得好價錢，在地居民更可就近購買品質有保證的各項農特產品。

謝錦明表示，在地農特產品利用農會現有的資源，結合農民為消費者提供高品質的農特產品，將加強行銷，讓農民專心投入栽種與田間管理，並持續輔導提升栽種技術與品質，推出優質農產行銷全台。

苗栗市農會農民社區小舖18日正式揭牌開幕，為農民提供行銷平台，推廣在地優質農產。（何冠嫻攝）

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