國道10號旗山末端加油站前18日凌晨5時5分發生一起自小客車闖紅燈撞車事件！陳姓男子駕駛自小客車，沿國道10號旗山端由南向北闖紅燈行駛，撞上劉姓男子駕駛自的小客車，造成雙方駕駛及乘客共6人受傷，送醫治療後均無大礙。

警方表示，載有4名乘客的20歲陳姓男子駕駛自小客車，18日凌晨5時5分，在旗山區旗屏路與旗屏一路口，沿國道10號旗山端由南向北闖紅燈行駛，撞上51歲劉姓男子由旗山往里港方向駕駛的自小客車，消防局出動旗山、美濃分隊4車8人前往，現場6名傷患均意識清楚、輕傷，分送醫院治療後均無大礙

警方指出，雙方駕駛經呼氣酒精檢測，均無酒駕情事，至於詳細肇事責任歸屬，待警方進一步釐清。警方呼籲，駕駛車輛應遵守交通號誌，勿因夜間、清晨車流少，任意違反號誌，害人又害己，另行經交叉路口應減速慢行，注意車前狀況，以維護自身安全。

(中時 )