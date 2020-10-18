公費流感疫苗10月5日開打，引發搶打潮，衛福部疾管署昨日緊急宣布，今起50到64歲公費對象暫緩接種流感疫苗，民眾、基層第一線人員怨聲四起。衛福部長陳時中親上火線，對於暫緩接種造成第一線人員的負擔，他表達最大的歉意。

陳時中表示，公費流感疫苗的接種目標是達到群體免疫，近幾年下來，有達到一定的效果。流感疫苗不是每個人要打，而是選擇25%作為群體免疫的目標，目前的涵蓋率對群體免疫目標是沒問題的。

而陳時中因為疫苗被罵爆這件事，引起網路上的討論，網友表示陳時中打從新冠防疫到年中過後，形象不停崩壞，事情沒有一件事做得好，萊豬議題乖乖被摸頭、萊豬沒有危害，不建議但可以吃、疫苗暫緩，太多人來打、台灣沒有篩檢所以沒有人中標，事件一件一件爆發，如今不僅跌落神壇，根本就是已經被看破手腳！

該網友的說法引起許多人討論，其他網友紛紛留言提出自己的看法，表示「先從電鍋蒸口罩、小明不准回台灣開始」、「這個傢伙滿腦子想當官」、「陳時中說表達最大歉意，然後呢？最大歉意就是嘴巴說最大？真廉價」、「阿中的決策能力真的是…」。

(中時新聞網)