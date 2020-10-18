基隆造船廠竄出濃煙 無人傷亡 11:342020/10/18 中時 陳彩玲 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 基隆市中正區造船廠18日發生火警，船艙內無人受困。（翻攝照片／陳彩玲基隆傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 基隆市中正區造船廠18日發生火警，船艙內無人受困。（翻攝照片／陳彩玲基隆傳真） 基隆市中正區造船廠18日發生火警，消防局接獲通報後，立即派遣信二、中正、信義分隊共8車、21人佈線搶救，船艙內無人受困。 消防局18日上午10點20分接獲民眾報案指，位在中正區造船廠有濃煙不斷竄出，消防人員趕往現場救援，目前初步了解是新建船艙內的修復船隻起火，因船艙空間狹小需破壞結構滅火，目前火勢控制，詳細起火原因仍待調查釐清，所幸廠內無人受傷。 (中時 ) #造船廠 #基隆 #消防局 #濃煙 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 25年老車下國道起火傳爆炸 所幸未造成人員傷亡 13:372020/10/17 社會 基隆36年豬腳老店驚傳將熄燈 陪伴成長的美味將走入歷史 14:552020/10/17 旅遊 沒裝住警器 嘉義火燒厝1死2傷 04:092020/10/16 地方新聞 佳世達推動5G應用實證 帶動基隆在地店家創新 17:412020/10/16 財經 24小時智能無人生鮮櫃落戶中山 04:102020/10/16 兩岸新聞 台南地牛翻身 東山區居民被嚇到 20:452020/10/17 社會 樹葬植存區供不應求 中市議員爭取設置「屯區樹葬植存區」 16:252020/10/16 生活 基隆光雕秀登場 浪漫風情映照正濱漁港 23:032020/10/17 生活 台南東山區一晚連3震 民眾心慌慌 00:082020/10/18 社會 基隆店家結合遊戲體驗 推5G科技 18:222020/10/16 生活 社會熱門新聞 夫妻帶小孩住飯店 不減性致激戰2天 曝退房照好想吐 - 社會 70歲「勇伯」激戰拍嘿咻照 男欣賞一看傻：女的我老婆 - 社會 台中七期豪宅29歲女墜15樓亡 閨蜜目睹想拉來不及 - 社會 夫妻看A片添情趣 驚見女兒變主角 掌鏡男還是和尚 - 社會 長腿妹「脫內褲躺床」誘男友快吃我 網見照瘋喊：你不要我要 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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