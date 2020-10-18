基隆市中正區造船廠18日發生火警，船艙內無人受困。（翻攝照片／陳彩玲基隆傳真）

基隆市中正區造船廠18日發生火警，消防局接獲通報後，立即派遣信二、中正、信義分隊共8車、21人佈線搶救，船艙內無人受困。

消防局18日上午10點20分接獲民眾報案指，位在中正區造船廠有濃煙不斷竄出，消防人員趕往現場救援，目前初步了解是新建船艙內的修復船隻起火，因船艙空間狹小需破壞結構滅火，目前火勢控制，詳細起火原因仍待調查釐清，所幸廠內無人受傷。

(中時 )