立院預算中心本月發布2019年衛福部決算評估報告指出，去年衛福部及所屬單位積欠健保款項達113億元，且近年未足額撥付國民年金保險基金，致資金缺口呈逐年攀升態勢，財務健全恐出現問題。

預算中心報告特別點名衛福部疾病管制署並提到，近年通報愛滋感染人數減少，已見防治成效，但相關醫療費用負擔亦隨之增加，而且疾管署的欠款頗鉅，仍待籌措財源挹注。

依據預算中心報告建議，衛福部所積欠之健保醫療款項，應盡速償還，以維護健保之財務健全。且國保基金的資金缺口也不利該基金財務健全，允宜研謀改善。

預算中心報告還指出，近年來部分縣市食品廣告違規情形仍待改善，食品藥物管理署應允督促地方政府落實違規食品廣告裁處。保障消費者權益。

蔡英文總統在520就職演說時提到，政府有責任介入家庭無法照顧的思覺失調症或其他精神病患者，且個案爭議也不該推給醫療和法官，應該檢討制度，並允諾強化「社會安全網」，把漏洞補起來。

根據衛福部網站政策資料顯示，社會安全網計畫目標，就是要結合政府各部門力量，當社會中的個體在生活或所處環境出現危機時，仍能保有其生存所需的基本能力，進而抵抗並面對各個問題。

然預算中心報告指出，衛福部社會及家庭署辦理強化社會安全網計畫，補助地方政府進用社工人力，但到了2019年底時，卻還有超過200人力沒補足，應督促地方政府積極辦理。

(中時 )