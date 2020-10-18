民進黨2024總統熱門人選桃園市長鄭文燦接受專訪時，指自己「非不動如山」，也稱讚未來可能的對手新北市長侯友宜「沒有政治味道」；侯友宜18日受訪向鄭「加油」並表示，他對鄭文燦這個朋友充滿祝福，希望鄭有一個很好的未來，而自己的工作就是把新北市做好。

鄭文燦對卸任後是否接任閣揆或總統府祕書長，他在專訪時指出，沒有想要很快「敲鑼打鼓」，也不要「整天想別的」；對於侯友宜的優點，他認為是「沒有政治味道」、跟國民黨保持距離，他還說侯「很會躲」，有些選舉活動，侯都會躲幾次再去。

侯友宜18日參加活動時指出，先祝福鄭文燦有很好的未來，並指出自己最重要是要把新北市政做好，一切以新北的未來為努力方向。被指很會躲，侯友宜說，他是基層公務人員出身，公務人員做事態度很簡單，就是努力認真，沒有政治意識形態，他在公務系統工作30幾年的心情，就是要求事情盡量全力做到，守著他的初心給民眾交代。

(中時 )