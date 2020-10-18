光芒與太空人的美聯冠軍賽G7，首局光芒後起新秀阿羅薩雷納（Randy Arozarena）就敲出2分炮，不只助球隊在驟死戰率先取得領先優勢，這也是他季後賽第7轟，正式寫下新秀季後賽新猷，與大聯盟紀錄也只差1支追平。

G7驟死戰，太空人派出麥卡勒斯（Lance McCullers Jr.）先發，不料首局面對阿羅桑瑞納就挨轟，這是阿羅桑瑞納在美聯冠軍戰第4轟，也是季後賽第7轟，正式超越隆格利亞(Evan Longoria)於2008年寫下的新人紀錄，也只差邦茲(Barry Bonds)、貝爾川(Carlos Beltran)、克魯茲（Nelson Cruz）等人共同保持的大聯盟季後賽紀錄(8轟)1支，若光芒闖進世界大賽，還有機會挑戰甚至刷新。

此外阿羅桑瑞納也快寫紀錄，此戰敲出21安，只差洋基傳奇吉特( Derek Jeter)的季後賽新人最多安(22安)1支就能追平。他今年共敲出11支安打，已經刷新光芒隊史紀錄。

阿羅桑瑞納今年才被交易到光芒，當時還是一位默默無名的25歲菜鳥，甚至還因為染上新冠肺炎錯過開季，一個月後才展現實力，如今誰也沒能想到能上演「十月驚奇」。

光芒新秀阿羅薩雷納7轟破季後賽新人紀錄。（路透）

(中時 )