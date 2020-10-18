國立中山大學管理學院與高雄大寮區在地企業「聚和國際」攜手推出「貼．心─樂活與童趣的N次貼手作」活動，透過N次貼教材，17日在江山社區關懷據點陪同長輩大玩創意，激發想像力與思考力，也讓產、學與社區三方緊密結合，提升在地認同感。

活動現場，中山管院院長黃三益與聚和國際執行長郭美璘也簽署合作備忘錄，期盼在產學合作、人才交流與培育上，更進一步與高雄在地共榮成長。

活動以分組分桌方式進行，聚和國際公司同仁設計手工藝活動，協助長輩完成一幅幅色彩飽滿、創意十足的N次貼畫創作，中山管院副院長郭瑞坤也帶領學生一旁觀摩學習CSR實務的推動。

位於高雄大發工業區的聚和國際公司以造紙用化學品起家，主業為電子產業、鋰電綠能技術及生醫科技產品，其中「N次貼」產品市佔率第二大，除了辦公及學生族群，2018年起更研發幼兒專用的造型便利貼，能夠自由組合拼貼，成為創意教材。

大寮區公所社會課長林秀米表示，社區關懷據點藉由企業帶入各自不同的新元素，更能增添手作類活動的有趣及多樣性。

中山大學表示，考量聚和國際執行CSR社會公益層面受限與在地社區連結還不高，透過與管院USR的合作，發展專案活動，並簽署合作備忘錄，提供學生實習、參訪與徵才等機會，不只讓公司員工更融入地方社區、貢獻心力，也讓學校師生更了解在地企業，讓新鮮人更有機會續留高雄深耕。

中山管院院長黃三益（右）與聚和國際執行長郭美璘（左）簽署合作備忘錄。（主辦單位提供／袁庭堯高雄傳真）

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