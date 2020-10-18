祈錦鈅（小鈅）近期受邀擔任晚安電台Podcaster，19日開始在頻道《床前明鈅光》中，透過聲音與聽眾交流；為了頻道，小鈅細心規劃內容，「我有一個特殊技能就是發現自己很擅長說床邊故事給親戚的小孩、貓貓狗狗聽，他們都很快能安然入睡應該是有催眠的功能，每次會在節目中準備床邊故事，除此之外希望這個節目也是大家抒發心中不滿和倒垃圾的地方，特別有個單元叫『靠北世界』，會分享分自己和朋友曾經發生覺得忿忿不平的事，希望透過這個節目大家可以把怨氣在睡前發洩完，然後迎接明天又是一個嶄新的開始」。

至於近期最想靠北的事？她表示「常有黑粉唱衰我幹嘛當歌手，好好拍美照、刷刷存在感就好」；她之前只要在社群分享比基尼照片，就會被嗆「不是要包緊緊的」？小鈅說：「這點常常刺激到我。我現在就回應黑粉，在年底前我即將發行新的歌曲作品並且也即將拍攝性感寫真集，這兩件事是可以並存的，沒有什麼是可以限制自己，本來人生就會有很多面向呈現，只要是美的事物大家都會去關注。」

Goodnight App表示：「一開始是因為小鈅的instagram出現大量潛水的照片，很驚艷她的外型和健康陽光的形象，加上聲音甜美很適合當Podcaster，感覺除了可以從她身上獲得許多精彩的人生故事之外，她的人格特質更是很多年輕人值得學習的榜樣，比如說高中輟學打過各式各樣的工，北飄到北京工作賺錢維生，從平面小模到現在變成人氣偶像，希望她可以用滿滿的正能量感染更多人。」

祈錦鈅受邀擔任晚安電台Podcaster。（固力狗娛樂提供）

(中時 )