台灣百萬YouTuber蔡阿嘎多年來用影音分享對家鄉台灣的愛與時事討論，2016年與初戀「二伯」結婚後，至今生了2個可愛兒子蔡桃貴與蔡波能，一家人共經營5個YT頻道，相當受到粉絲歡迎，而一舉一動受到網友關注的蔡阿嘎，竟驚爆深夜送急診。

蔡阿嘎堪稱全台最受歡迎的YouTuber之一，不僅個人紅，因為老婆、孩子也都會在頻道現身，一家人可愛幽默的風格，相當討喜，而也因此人紅是非多，今年3月二伯還懷著二寶時，夫妻倆騎車外出遭到黑衣男持鈍器攻擊，而今年7月本與機捷合作在三重站打造「蔡桃貴主題車站」，沒想到引發兩極論戰，活動提前於9月底結束，而蔡阿嘎的折騰至此尚未終結。

昨(10/17)他突然在臉書貼文，po出自己身處醫院、手上掛患者腕帶的照片，無奈表示「呃啊...第一次漂頭髮漂到掛急診」，蔡阿嘎表示之前慣用某款染髮劑，染了很多次都沒事，沒想到這次心血來潮換了一下染劑，卻在染到第二輪時出問題。

蔡阿嘎表示，換染劑後染到第二輪，他整個臉開始發紅、手掌發癢，急忙將染劑洗掉，沒想到回家後發現過敏沒有停止，而是蔓延到整個頭皮都發紅，因為根本無法睡覺，只好半夜到急診打過敏針，才逐漸好轉，他也建議大家，漂髮染髮前，甚至是換染劑，都要先試著塗在耳後或是手臂內側，觀察有無過敏反應，才不會全身難受，也嘆之前年輕時嘗試都沒什麼事情，「年紀越大真的身體一堆狀況都慢慢跑出來了....」。

(中時新聞網)