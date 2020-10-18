台南東山昨(17日)晚8點到11點發生連續3起地震，分別為規模4.2、5.2、4.7的地震，由於規模不小且雲嘉南震度達4級，又是深度16公里內的淺層地震，讓許多人夜裡睡不著，還有台南網友想起1964年的白河大地震，震央也是很靠近東山，怕到不敢進屋，甚至有人搭帳棚睡外面。

深夜地震發生後，許多網友湧入臉書、PTT留言，「白河斷層？」、「今天搖三次了...」、「怕...台南房子受得住嗎」、「1964白河地震，就很靠近東山」、「趕快能量釋放吧，免得又來一次白河大地震」，還有網友想起「921的前二、三天也有發生幾次規模4、5左右的地震」。

白河大地震是民國53年1月18日晚間8時4分，台南東部因觸口斷層錯動而發生規模6.3的大地震，是台灣光復之後，死傷僅次於民國88年的九二一地震，當時共造成106人死亡，其地震釋放的能量相當於第二次世界大戰之中轟炸日本的原子彈所釋放出來的能量，造成嚴重災害。

對此，氣象局地震測報中心表示，台南東山區發生規模5以上地震可說是相當罕見，大約25到30年才會出現一次規模5以上地震，未來幾天也不排除還有規模4以上餘震。

台南網友怕到晚上不敢進屋。(氣象局)

台南夜裡連3震 震央驚人巧合在地人想起「白河大地震」怕爆。(氣象局)

台南夜裡連3震，台南震度達4級。(氣象局)

(中時新聞網)