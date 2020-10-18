坦帕灣光芒在美聯冠軍賽G7終於宰掉太空人，闖進世界大賽。（美聯社）

美聯冠軍戰、國聯冠軍戰都打入G7決死戰，聽牌多日的光芒終於在最後一場以4-2關門成功，摘下隊史第2座美聯冠軍，相隔12年重返世界大賽！不過打成這樣還是令人搖頭，畢竟光芒是美聯唯一40勝球隊，取得3勝0負優勢還差點被太空人翻盤。

太空人投手麥卡勒斯(Lance McCullers Jr.)是他們2017年在美聯冠軍賽G7收拾洋基的頭號功臣，這次對付光芒的生死戰也是交給他。沒想到麥卡勒斯登板第一球就是觸身球，接著被光芒板凳奇兵阿羅桑瑞納(Randy Arozarena)轟出兩分炮！

第2局麥卡勒斯再拿出看家本領的彈指曲球連發，但投到兩好三壞也拿不下祖尼洛(Mike Zunino)，反被追加1發陽春炮。麥卡勒斯第4局退場，挨雙轟失3分成為敗投。第6局光芒又是祖尼洛敲出高飛犧牲打，護送隊友崔志萬跑回第4分。

太空人前5局被光芒投手莫頓(Charlie Morton)壓得抬不起頭(莫頓2017年是太空人投手)，好不容易等他退場，才在第8局連續安打攻回2分。9局上最後反攻機會，太空人不巧輪到後段棒次，雖然有人攻到一壘但被三振兩人，第9棒迪亞茲(Aledmys Díaz)打成飛球出局，光芒勇闖世界大賽！

(中時新聞網)