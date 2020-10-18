新北市轄內的核一發電廠機組除役計畫去年生效，室外乾式貯存場因台電水保計畫問題屢遭市府退件，台電卻至今未重新送審。新北市長侯友宜18日受訪時指出，台電水保計畫經嚴格審查，有需要修正處，但他上任至今2年台電沒有再送審，核安是一切，希望台電用最嚴格角度修正送市府審查。

核一除役計畫開跑，因機組反應爐內燃料棒溫度偏高，要花8年過度期降溫，除役核電廠勢必要移置燃料棒，並放在乾式貯存場中避免輻射問題；但台電送的乾式貯存廠水保計畫，新北市府在審查時，認為有疑慮退回台電要求修正，但迄今沒有再送，也讓除役計畫卡關。

新北市農業局認為，早在2012針對台電工程例行檢查時，查獲台電未按圖施工在前，水保計畫提出變更申請後，又遲未依審查意見修正，請台電儘速依審查意見重送計畫，以維核能及水保安全。

侯友宜今日表示，新北永遠秉持沒有核安沒有核電的標準，不管核一要不要除役，如何把核安做到位最重要，台電的水保計畫審查，一定是嚴格把關。

侯友宜說，台電水保計畫是經過很多結構技師專家嚴格審查，當時認為有需要修正的地方，但台電拿回去後，他上任快2年，至今沒有再報市府審核。

侯友宜說，希望能創造台電跟新北雙贏，要讓民眾安心，核安是一切，也呼籲台電把水保計畫用最嚴格角度修正好，守好安全是最大的目的。

至於核二也將進入除役階段，侯友宜說，雖然核二水保計畫是由中央審查，但在新北市的權責範圍內的部分，一定嚴格審查把關，把核安做到好、做到全民安心。

(中時 )