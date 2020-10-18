根據《ESPN》記者瑞秋報導，今年季後賽創造替補球員傳出105次助攻紀錄，且幫湖人搶下隊史第17冠的隆多，曾在5年前一度萌生提前退休念頭，因為當時他遭獨行俠總教練卡萊爾刻意「冷凍」，不僅放出謠言說隆多背傷，更是休息室毒瘤。

「隆多曾告訴我，他在5年前差點就退役了，原因是他跟卡萊爾之間災難性的經歷，當時所有人都在指責他，到了休兵期，更只有兩隊聯繫過他，」瑞秋說，「他當時認真考慮自己應該退役，也不想再打籃球了，他真的當時差點就退休。」

時間回到2015年2月26日，隆多在場上直接跟卡萊爾爆發嚴重口角衝突，原因是隆多無法認同卡萊爾執教風格，隨即遭到獨行俠禁賽1場，到了季後賽，卡萊爾對外宣稱隆多背傷無法上場，讓他冷凍到球季結束，獨行俠也馬上把他釋出。

隆多從此貼上會跟教練爆發衝突，或在休息室製造內訌等標籤，無論到了國王、公牛、鵜鶘等隊打球，都會傳出類似負面新聞，幸好2018年夏天加入湖人後，隆多找回教練與隊友信任，更在今年季後賽表現優異，早也忘記5年前的毀謗往事了！

(中時 )