太空人今年例行賽29勝31敗，他們與國聯的釀酒人都是以低於5成勝率進軍季後賽。特別是太空人爆發了作弊事件，讓人覺得他們沒有受到懲罰，反而還獲得獎賞，連續4年打季後賽，18日還差點重返世界大賽。

偷暗號的效果有多大？太空人直到去年球季，他們的團隊打擊率0.274、攻擊指數0.848、四壞球保送645次都是全大聯盟之冠，被三振次數1166次是全大聯盟最少，選球能力和長打火力都無懈可擊。2019年太空人據說是沒有作弊的(查無實據)，他們的OPS+(標準化攻擊評比)為119，稍微領先雙城(118)與洋基(117)。

然而作弊罪證確鑿的2017年，太空人除了全部數據領先大聯盟，他們的OPS+高達123，第2名馬林魚(107)，第3名洋基(105)都望塵莫及。可以說太空人原本就是很強的隊伍，只是作弊讓他們變得更可怕，關鍵時刻更厲害。

紅襪隊2018年被抓到「輕微作弊」， 他們的總教練柯拉(Alex Cora)被認為是太空人作弊案主謀。該年紅襪的團隊打擊三圍都是全大聯盟之冠，不過紅襪一向都是豪打的球隊，因此不像太空人那樣受到懷疑。

今年基於各種原因，太空人打擊數據全面暴跌，打擊率、上壘率、長打率、攻擊指數、四壞球保送，全部低於大聯盟平均值，只有被三振次數維持最低。今年因為賽制特殊，同區球場較難打的球隊OPS+會升高，較無參考價值，但太空人還是跌到了94(聯盟標準值100)，並且失去在關鍵時刻的神力，生死第7戰被光芒收拾。

(中時新聞網)