媽吃隔夜菜中毒 錦雯心疼淚崩：不要活得像乞丐

藝人黃錦雯前陣子因媽媽吃隔夜菜而引發食物中毒，險釀敗血症，兩人在醫院的互動是母女但也猶如朋友，談話內容流露出錦文對媽媽的無奈及心疼，卻也意外間透露爸爸曾抱怨媽媽把自己活得像乞丐。

錦雯(13日)接受《中時新聞網》訪問表示，媽媽日前煮了一鍋芋頭米粉，沒吃完就放進冰箱約有3至5天的時間，後來又去市場買肉羹湯回來加進米粉裡一起煮，經過媽媽旁邊時還聞到米粉湯散發出酸臭的味道，因此導致食物中毒而住院治療，甚至差點引發敗血症，讓錦雯十分生氣但卻又無奈。

媽吃隔夜菜中毒 錦雯心疼淚崩：不要活得像乞丐（圖/錦雯提供）

錦雯不斷告訴媽媽：「你本來是可以丟菜的，但是一出事，就是丟命。」兩人的互動流露出錦雯對媽媽的無奈和心疼，卻也意外爆料爸爸有次更哽咽的哭著打電話給錦雯訴說：「你媽可不可以不要把自己活得跟乞丐一樣，也不要再餵我吃廚餘了。」這一番話逗樂在場的所有人，錦雯媽媽還說這次真的有嚇到以後不敢再吃隔夜菜了。

（剪輯/陳科廷）

(中時新聞網)