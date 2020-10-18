周丹薇、鄧美芳、李翊君、檢場、大百合、高慧君、賈若愚和王敏淳（香奈兒）等8位藝人，17日應八京建設邀請首度同台，參與「中悅2020八京三部曲」感恩音樂會。眾人憶起過往作秀，趣事一籮筐，檢場、李翊君和女兒王敏淳一家三口難得同台，檢場想起過往在房產活動當主持人經驗，忍不住笑意，「以前在台上就和觀眾胡說八道，越胡說台下越開心」。李翊君曾出借自己CD給其他人對嘴，周丹薇邊開車邊化妝，鄧美芳則自爆：「上台腦中卻一片空白，歌詞都忘到天邊去了。」

檢場昨現場充當主持人，帶領現場來賓玩起猜拳送紅包遊戲，接連送出2個大紅包，把台下氣氛炒到最高潮。李翊君隨後娓娓唱著招牌金曲〈風中的承諾〉，動人嗓音引來台下喝采喊著「行動CD」，讓李翊君想起過去跑場時，有一回樂隊沒到，她清唱過關，但同場的另外兩位女藝人不擅唱功，連忙央求李翊君出借CD，讓她倆上場對嘴，李翊君大笑說：「她們都豁出去，也不管3人的演出，竟然都是同一人聲音。」

早年在台灣影視各擅勝場的鄧美芳與周丹薇，雖久未參與房產活動，但身經百戰的她們此次登台完全不緊張，「以前在台灣雖然比較少作秀，在海外新加坡、印尼做過幾次，所以累積了一些經驗」，但她有次卻陣前忘詞，笑說：「都怪後台碰見久未見面的好友，聊得太過癮，上台才發現歌詞全忘記。」周丹薇則回憶早年常跑秀場、房產活動，平均每天北中南要跑上4場，為了能準時趕場，每次在台上，心臟都緊張地撲通撲通猛跳，深怕錯過場次，「不誇張，那時候為了趕場，我可以一邊開車，一邊化妝，到了現場，妝髮也好了。」

高慧君以高亢嗓音送上成名曲〈認真的女人最美〉，回憶起以前在房產活動唱暖場，台下常會聚集一群歐吉桑拉板凳「近距離」觀賞，看看能不能看到「好康的」。大百合也附和以前作秀趣事不少，和建商也培養好交情，有時候情義相挺還多唱幾首，透露：「好處就是買房子有機會有折扣啦！」音樂會最終由大百合帶領眾人大跳接龍舞圓滿落幕。

(中時 )