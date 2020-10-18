外交部長吳釗燮9月20日接受美國「全國公共電台」（NPR）專訪時，公然宣稱「目前不尋求與美國建立全面外交關係」。吳釗燮並表示，若與中國發生衝突，台灣不會依靠美國干預。由於吳釗燮親美反中的政治立場鮮明，此言一出，引起眾人錯愕議論紛紛。吳釗燮此言是說給誰聽？目的何在？

據港媒中評社報導，前外交部長程建人17日出席台北論壇基金會在台中舉辦的「COVID－19衝擊下台灣產經的關鍵解析」研討會中提到，針對蔡政府的美中策略受訪表示，蔡政府在美中外交路線明顯走押邊策略，在兩強之間選擇傾美，確實，近年台美關係有升溫，但在整體國際情勢而言，仍不可忽視中國大陸的影響力，從近日外交部長吳釗燮在與美國邦交態度保守的情況看來，蔡政府可能也開始感受到些許壓力。

蔡政府對外宣稱，當前台美關係是近年來最佳，程建人表示，照理說，正是台美外交進一步升級好時機，可是蔡政府卻自踩煞車，代表台美邦交成立短期內是不可行的，蔡政府這樣的表態，其實也是反映出美中兩強釋放出來的雙面壓力。

身為外交部長，吳釗燮在專訪中的言論，必然代表我政府最高階層的旨意。檢視目前的美中台三邊關係，便不難看出其中的端倪。

美國衛生部長及國務次卿相繼訪台，導致北京連日派出多機型、多階層、多架次軍機，跨越海峽中線向台灣示威。並且公然聲稱不存在所謂的海峽中線。一時之間，令眾人憂慮台海是否即將發生戰事。而此時吳釗燮說台灣不尋求與美國建交，是告訴北京：即使川普總統為了拉抬選情，做出「十月驚奇」，台灣也不會輕易扈從美國觸犯中共底線。

(中時新聞網)