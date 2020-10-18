彰化扇形車庫。（台鐵局提供）

台鐵郵輪式列車明年1至4月行程已公布於官網。（台鐵局提供）

台鐵郵輪式列車明年1至4月行程已公布於官網。（台鐵局提供）

台鐵郵輪式列車明年1至4月行程已公布於官網。（台鐵局提供）

台鐵局將於明年1至4月，初春之際，推出一系列適合季節出遊的遊程，包含：舒心渡假及享用在地海鮮美食的溫泉飯店行程、流行偽出國的頂級河輪體驗、最新最美打卡熱點X-park新都會型水生公園、阿里山欣賞各式櫻花等。台鐵說，售票日期是在出發日前3個月開賣，相關行程陸續於台鐵局網站公告或洽協力廠商易遊網。

豐富遊程外，鐵道特色、體驗不可少，除造訪2020正式開幕台灣博物館鐵道部及具鐵道特色之彰化扇形車庫外，特別安排體驗搭乘擁有速度之王的美名CT273蒸汽火車，帶旅客前往宜蘭體驗推動百噸火車頭之深度鐵道遊趣。

隨著國內疫情趨緩，郵輪式列車鐵道遊程多以戶外自然居多，列車內提供測量體溫、酒精消毒、洗手乳，領隊配戴口罩（個人可自行斟酌防疫新生活之規定配戴）。

台鐵局表示，郵輪式列車套裝行程，包含：交通、膳食、住宿、景點參觀、專人導覽，對於平日忙碌無暇規劃旅遊行程的民眾是一項省心又優質的選擇。

(中時 )