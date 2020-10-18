臉書粉絲專頁「聲量看政治」貼出數據，並表示美豬議題聲量效益遞減。(擷取自聲量看政治)

總統蔡英文日前宣布，從明年元旦起，開放瘦肉精美豬跟30月齡以上的美牛進口，引發民眾對食安的疑慮。然而，臉書粉絲專頁「聲量看政治」提出數據並表示，美豬議題聲量效益遞減，美豬議題已不若馬政府時代的美豬爭議，以及蔡政府第一任後期的勞基法爭議來的強烈。網友則回文表示「影響最大的養豬戶、豬商，政策宣布前就已經打點好了，這個政策佈局很久，應該可能的反對聲浪都已經沙盤推演過了」。

台灣民意基金會9月時曾公布民調，對於蔡政府開放美國萊豬進口，有約6成的人不贊成，不贊成比贊成者人多28個百分點，民眾反對聲浪大！

然而，臉書粉絲專頁「聲量看政治」指出，美豬的討論至今已逾51天，無論是媒體或者是社群的討論，對於美豬議題的熱度已逐漸遞減。該粉專認為，國民黨目前的反對策略，並沒有讓社會形成對美豬議題的持續性激烈討論與不滿。此外，美豬議題已不若馬政府時代的美豬爭議，以及蔡政府第一任後期的勞基法爭議來的強烈。該粉專直言，這對社會仍具一定影響，但其他的新議題反而比美豬更有影響力。

有名網友則回文表示「影響最大的養豬戶、豬商，在政策宣布前就已經打點好了。這個政策佈局很久，應該可能的反對聲浪都已經沙盤推演過了，加上反對黨也沒拿出什麼新招」。也有網友認為「國際風向比國內風向強，加上大家也知道美豬根本無關要緊，會反對，但是真的要選擇的時候，還是選擇開放，反正不要買就好了」、「國民黨是為了吵而吵」。

(中時新聞網)