曾姓男子今年1月間在台北市一棟大樓做清潔工作，女同事小瑜（化名）告訴曾已幫他完成打掃工作，曾回應「謝謝，讓大哥抱一下」，隨即環抱小瑜，碰觸她的臀腹。小瑜不滿向主管投訴並報警。台北地方法院依違反性騷擾防治法判處曾有期徒刑2月，得易科罰金2萬元，全案可上訴。

判決書指出，曾今年1月15日在大樓地下一樓儲藏室旁做打掃工作，小瑜告訴曾已經幫他完成資源回收工作，不需要進來儲藏室，但曾不理會小瑜，喊到「謝謝，讓大哥抱一下」後進入室內，趁小瑜拿抹布時從背後環抱她、觸摸她的臀腹，小瑜被曾突如其來的舉動嚇到，身體瞬間往上抖動，並逃離。曾承認有碰觸小瑜，但觸碰她身體是為了感謝她幫忙完成清潔工作，辯稱沒有性騷擾的意圖。

法官認為女性腹部靠近下體、臀部，雙手環抱，觸摸腹部在男女親密行為之間帶有性含意、性暗示的挑逗、調戲舉動。在正常社交禮儀下，一般女性不會容許讓異性或同性觸摸臀腹。曾表達謝意沒有環抱、觸摸臀腹的必要，刻意環抱、觸碰當事人已違反她意願，性騷擾意圖明顯，依違反性騷擾防治法判處曾有期徒刑2月，得易科罰金2萬元，全案可上訴。

(中時 )