近日傳出民進黨立委郭國文將提案修改《公職人員選罷法》第41條，限制黨內初選競選經費，遭解讀是幫台南市長黃偉哲，卡住2022台南市長選舉時可能的黨內對手綠委陳亭妃。陳亭妃今日回應，樂見修法。

黃偉哲現為市長第一任期，若無意外必會爭取2022連任，但外傳已有黨內同志企圖挑戰，而現任台南6位區域立委都是民進黨籍，包括屬「正國會」系統的陳亭妃，「新潮流」的郭國文、林宜瑾、副總統賴清德人馬的林俊憲，「湧言會」王定宇，以及過去曾屬「正國會」，但現無加入任何派系運作的賴惠員。

陳亭妃自1998年選上台南市議員，2008年轉戰立委成功，從政至今已逾20年，實力雄厚，被視為最有可能挑戰黃偉哲的人選。2018年也曾參加民進黨台南市長黨內初選民調，以28％的支持拿下第2名，敗給黃偉哲的42％，但仍遠勝第3名前台南市副市長顏純左的7％、第4名王定宇5％。

黃偉哲早年是新系出身，但曾因選舉糾葛退流，成為黨內孤鳥，2018年為台南市長選舉，與新系展開合作，加上現任台南新系立委中，郭國文僅為第二任(且為2019年補選選上，遞補黃偉哲選上市長後的缺額)，林宜瑾第一任，被視為賴系人馬的林俊憲也僅是第二任。因此不論以派系或是實力分析，只有陳亭妃會對黃偉哲連任之路造成威脅。

陳亭妃表示，初選跟正式選舉所延伸的問題都一樣，支持法律應制定得更加嚴格，樂見共提修法。但郭國文的提案還不夠嚴謹，選舉除了有經費問題，還有造謠抹黑、意圖使人不當選。

陳亭妃主張，初選的競選經費的最高金額，應該有清楚的規定。此外，2018年初選時，自己就是意圖使人不當選的受害者，手上還有當時對方的道歉信函，所以除了經費外，其他的部分，也應一併修法。

(中時 )