台南深夜連三震！ 下營民宅塌 居民露營避難

台南17日晚上連續發生三次地震，引起當地人恐慌，有網友在臉書《我是新營人》中PO出一張在自家前搭帳篷的照片，由於921大地震餘悸猶存，這張「超前佈署」照讓眾人佩服，瞬間引起網友熱烈討論。

台南昨晚發生規模5.2的地震後，有網友在臉書《我是新營人》發文表示，921大地震時他在震央，而這次東山區也差不多是震央，「嚇死寶寶了」，為了安心睡覺，他決定超前部署，在自家前搭帳棚，以防萬一。

照片曝光後，不少網友回應，經歷過921後，一有地震就習慣往外衝，紛紛讚嘆「這速度很可以啊」、「未雨綢繆可以」、「等一下會不會麻將桌也出來了」、「搭棚速度滿快的，果然是專業」。

台南市17日自晚間8點開始，連續發生3次規模4以上的地震，繼20時07分生芮氏規模4.2的有感地震後，接著晚間23時03分及23時05分又接連發生兩起地震，規模分別為5.2及4.7，南台灣地區明顯搖晃，讓不少人在地人都憶起當年的「白河大地震」，氣象局地震測報中心表示，未來幾天內不排除有規模4以上的餘震。

(中時新聞網)