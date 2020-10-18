為督促旅宿業加強作業環境及製程，台中市食品藥物安全處執行「人氣旅宿業附設餐廳稽查」專案，共稽查全市25家人氣旅宿業附設餐廳，抽驗業者常用食材如雞蛋、麵條及其產品等共25件，其中南屯區某旅宿業者供應米飯，初驗大腸桿菌群超標，經限期改善後，已複驗合格。
食安處這次稽查包括：大毅老爺行旅、承億文旅台中鳥日子、順天環匯酒店等人氣旅宿業附設餐廳等25家，稽查重點為業者是否符合食品業者登錄、食品良好衛生規範準則、產地標示、定型化契約(餐券)等規定。
其中有一家位南屯的旅宿業者，食安處稽查時其供應的米飯疑貯存環境不佳，大腸桿菌超標，經限期改善擇日再抽驗，終於複驗合格。
食安處長邱惠慈提醒，業者應遵守食安法規範，做好衛生自主管理，定期檢視食材保存情形並落實先進先出管理，保持作業環境及設備器具清潔，保障消費者安全。她也強調，市府將不定期執行專案查核，加強產銷抽驗力度，督促業者全面落實產地標示，保障民眾健康並維護良好消費環境。
(中時 )
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