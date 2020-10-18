新北市淡水區的新淡水高爾夫球場，爆發球場與20年老員工勞資糾紛，42名桿弟依法請求公司給付資遣費、工資等薪資，士林地院審結，雙方並非如資方所說的承攬關係，而是有僱傭關係，依法必須給付資遣費、退休金共計2933萬餘元。

新淡水高爾夫球場是最靠近台北市的球場，經營近50年，曾舉辦國際性大型賽事，自2018年10月發生勞資糾紛，現已更換經營模式。任職近20年的桿弟主張，從事拔掃、補沙等工作，並遵守公司制度等規定，公司卻在2018年8月底，逼迫他們簽署承包契約，他們不同意，隔月就不讓他們排班揹球。

資方主張，桿弟屬自行管理，人事都是由總班長決定，球場對於桿弟並無面試、扣薪、調職、離職等任由，全由桿弟決定如何服務顧客，以及領取顧客給予他們的小費。

判決指出，依張貼在球場的公告記載，「董事長規定，桿弟於2016年7月25日，開始接掌警衛大門暨球車間開關門」、「致全體桿娣：我們新淡水球場生意每況愈下，董事長兼負照料在球場工作的全體員工與桿娣生活的社會責任，請總班長等人即刻帶領全體桿娣主動積極整理果嶺」。以及擔任桿弟30年員工作證，總班長是由董事長挑選，且要穿著制服完成工作，不然會被罰錢。

法官因而認定雙方是屬於勞基法範圍的勞雇關係，並非球場老闆所說的承攬與委任的混合契約，42名員工最短任職3年半，最長近20年，都已60歲左右，平均工資近4萬元，依法應給予退休金以及資遣費，共計2933萬餘元。

(中時 )