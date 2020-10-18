男網友稱讚這位微笑正妹服務員實在太優了！(翻自鳳山人在地大小事)

台灣奧客人數逐日增多，令許多店家都叫苦連天。然而在臉書社團《鳳山人在地大小事》，有名網友表示日前去便當店時，看見1位微笑正妹服務員的服務態度，令他感到相當吃驚，他立即徵求同意後拍下PO網，讓多數網友認為，這位微笑正妹服務員實在是太敬業了！

這名簡姓網友表示，日前自己前去便當店買餐點時，驚見店內有1位笑口常開的正妹服務員，簡姓網友認為，這位正妹服務不但笑口常開，聲線好聽音量適中，而且態度還極為良好，讓他自己覺得，這位微笑正妹服務員實在是太敬業了。

此間位於高雄澄清路上的一家健康飲食店，裡頭的正妹服務不但微笑迎人，還耐心十足的詢問，每位前來購買便當的客人需要些什麼。從照片及影片可得知，正妹服務員戴上了微笑口罩，像是遊戲天堂裡，拿到家持裝備的武器，為自己增添親和度的戰力值，正妹服務員原本的親和力戰力就已超強，經過微笑口罩裝備增益，讓每一位來客都可以舒服的前來購買便當，也可以爽快的掏出錢來，可以說是相當的一舉兩得。

網友紛紛表示實在太佩服了，「我會很想笑 但是佩服他們願意做到這樣子」、「不錯啦，倒是蠻符合那張臉，有創意」、「感覺超良好的，這個點子不錯耶」；但也有網友感到好害怕，「怎麼有一種莫明的恐怖感」、「她就這樣對著你笑，笑得你心裡發寒」、「我覺得....怪可怕的...因為臉都歪了啦」；也有網友認為正妹服務員太可愛了，「好可愛哈哈哈」、「 很可愛的小姐姐啊」、「這樣很可愛欸」。

(中時新聞網)