台灣民眾黨南桃園服務處成立柯文哲迴避倒閣問題。(呂筱蟬攝)

台灣民眾黨18日成立南桃園服務處，黨主席柯文哲出席，被問及最近藍白常合作，但對於藍營提出的倒閣似乎不太認同，柯迴避問題直說「祕書長回應就好」，對此謝立功則說，會評估倒閣的成本以及到時候發揮實際的效益，台灣民眾黨會在不同的議題上發揮更強大的監督力量。

謝立功表示，台灣民眾黨沒有跟特定的藍或綠合作，而是依據議題服務選民，所以並沒有跟特定對象合作的概念，最重要的希望回到議場，真正發揮監督的功能，最近看到在桃竹苗地區1.9公頃農田停灌，這對農民傷害很大，可是不知為何執政政府為何會貿然做這樣的決定。他也舉例公費流感疫苗突然喊卡，批評政府難道沒有事先經過評估，所以台灣民眾黨要在不同議題上發揮更大監督力量。

謝立功長期深耕基隆，被問及是否把重心移往桃園，或是有機會再選基隆市長？他則回應，個人不重要，台灣民眾黨在各縣市設立據點都會來服務。

柯文哲參加台灣民眾黨南桃園服務處成立現身揭牌，會後他也參訪辦公室與基層同仁寒暄鼓勵，但對於媒體所提問的政治相關議題，他揮揮手迅速搭上車離開，不願多做表示。

(中時 )