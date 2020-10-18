深受日本觀光客喜愛的台灣熱門景點九份，竟出現在日本漫畫中。《Reddit》論壇近日瘋傳2張出自日本熱門殭屍漫畫「請叫我英雄」的圖片，圖中可見一台在彎道急駛的公車，讓乘客驚聲尖叫，仔細一看，背景竟然是在九份，掀起網友熱議。

《Reddit》論壇近日瘋傳2張出自日本熱門殭屍漫畫「請叫我英雄」的圖片，圖中可見一台在彎道急駛的公車，讓後方驚聲尖叫：「開太快了！」。(圖/截自Reddit)

網友PO出取自日本漫畫「請叫我英雄」的圖片，要大家猜這漫畫的場景在哪。(圖/截自Reddit)

The China Post報導，一名網友在《Reddit》PO出兩張取自日本喪屍漫畫「請叫我英雄」的圖片，圖中描繪一台車在人來人往的彎道急駛，他要大家猜這漫畫的場景在哪，不料答案竟是台灣九份，讓眾人驚訝，隨即引發熱議。

網友紛紛回應「日本人似乎很喜歡九份」、「有聽說九份是神隱少女場景的靈感來源」、「很開心看到場景出現在漫畫裡」。還有日本網友分享在九份搭公車的經驗指出，公車在山路上急速下坡、左彎右拐的情形，覺得「跟日本真的差太多了！」，顯然台灣公車給日本人留下的印象很深。

日本漫畫《請叫我英雄》曾多次獲得日本漫畫大賞獎項，2016年更曾被翻拍成電影，登上大螢幕，除了九份老街，漫畫內的人物還有造訪阿妹茶樓以及永康街附近街道。

中天新聞 九份增設「人行道」 降速30公里！明實施

(中時新聞網)