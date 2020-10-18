公費流感疫苗出現搶打潮，衛福部緊急宣布暫緩50~64歲公費對象接種，引發民怨四起。對此，台北市長柯文哲妻子、醫師陳佩琪表示，今年政策是第一時間就開放50歲以上的年齡層都能施打，在不限號的措施下，民眾當然擠爆醫療院所，但現在50~64歲不能施打，看來前些日子擠爆久等還是有代價的。

陳佩琪16日在臉書表示，流感疫苗不論在哪裡都可施打，本就不可也不必查驗戶籍，去年是由65歲以上率先施打，此後再逐步降低施打年齡層，這樣才不會在開打第一天，造成太多民眾擠進醫療院所，今年因有防疫考量，開打時間提早，理論上更有時間且更當嚴格執行分散人群，但政策似乎不是這樣。

陳佩琪指出，今年第一時間就開放50歲以上施打，想也知到，在不限號措施下，民眾當然擠爆醫療院所，且疫苗在無限制供應下，想也知道沒幾天就做不下去了，不知道是疫苗數量問題，還是供貨補給問題，但現在已改成各級醫療院所都採配額制，不再無限量供給 ，雖然中央高層都說疫苗無缺，限額只是調度供貨不及，但真相是什麼，只有他們自己知道。

此外，陳佩琪提醒，今年冬天可能會有多種致病源流行，民眾要預防病毒，更要預防病毒感染後可能的二度細菌感染，建議現有疫苗可預防的，能打就先打，除流感疫苗外，北市民65~75歲間還有免費的23價肺炎鏈球菌疫苗，公費的鏈球菌疫苗一生只提供一次，75歲以上的長者，則由中央統一提供，請符合資格的民眾能多加利用。

(中時新聞網)