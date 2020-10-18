近日傳出白宮國家安全顧問歐布萊恩，在一場國安網路論壇上指出，隨著中國軍力擴張，最快10年後就有能力兩棲攻台。綠委陳亭妃表示，台灣的戰備能力如「豪豬」，也就是說，會讓對方有所警惕。綠委許智傑說，台灣必須超前部署、未雨綢繆。

歐布萊恩於10月16日，在阿斯本安全論壇(Aspen Security Forum)演說時表示，現階段中國可能還無意侵略台灣，或對台發動兩棲登陸行動，但隨著軍力擴張，也許10到15年後，就有能力兩棲攻台，台灣有必要強化自身實力。

陳亭妃說，中國到底什麼時候才會有兩棲能力攻台，這個部分眾說紛紜，但現階段，台灣要有國防自主的能力、強化戰備，美國販售給台灣的武器，也已從過去的防禦性變成攻擊性。

陳亭妃表示，台灣是「豪豬」式的戰備能力，有攻擊性，卻不隨便攻擊，但只要一攻擊，絕對會讓對方付出代價，這就是「不對稱戰力」，所以台灣要慢慢增強國防力量，未來才更有信心做萬全的準備。

許智傑認為，強化台灣自身實力非常重要，必須好天要積雨來糧，建立刺蝟台灣的力量，雖然我們有備無患 但當然希望不要用到最好。

(中時 )