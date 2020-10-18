流感公費疫苗今年出現搶打潮，衛福部日前政策急轉彎，暫緩無高風險慢性病50至64歲成人接種，引發基層民怨；新莊區立泰里18日上午百人在里辦公室等打疫苗，立泰里長許文章表示，儘管他不斷廣播宣導，仍出現不少未滿65歲長者排隊，排到時卻不能施打氣得直跳腳，令他很無奈。

新莊區立泰里長許文章表示，18日由地方寶祥診所到里辦公室提供100劑流感疫苗施打，里辦公室考慮長者較多，有提供椅子、茶水供接種民眾使用，因為衛福部政策轉彎宣布，暫緩無高風險慢性病50至64歲成人接種，他日前已不斷在里內廣播宣導，希望民眾不要白跑一趟。

許文章說，今天上午9點開始施打，7點多就有許多民眾到場排隊，大約9點20分號碼牌都已經發送完畢，11點30分前100劑得流感疫苗就已經施打完畢，儘管他不斷宣導65歲以上長者才能施打，仍有許多不符合資格的民眾執意排隊，最後被告知不能施打，氣得民眾直跳腳最後悻悻然離去。

(中時 )