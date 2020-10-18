台中市24歲謝姓男子日前晚間將機車停放於台中車站附近停車格後，便搭火車返鄉過夜，未料4天後凌晨返回台中後，在復興路與大智路口遍尋不著自己的機車，誤以為遭竊而向警方報案，所幸警方鍥而不捨地在周邊尋找，在距離謝男所稱之地點600公尺外的復興路與台中路口，順利找到謝男的機車，成功化解這場烏龍報案。

台中市政府警察局第三分局立德派出所警員日前凌晨5時許接獲謝姓男子報案，指稱其於4天前晚間將機車停放於東區復興路與大智路口，便前往火車站搭車返鄉，未料凌晨返回台中卻發現機車不見了，報案人堅稱係將機車停放於路邊停車格內遭竊，且態度十分肯定表示絕對不會記錯。

但警方仍謹慎小心求證，先行確認該輛機車無違規遭拖吊情事，再調閱相關系統資料，於連假期間亦查無遭人使用之軌跡，警方判斷遭竊機會不大，便沿著復興路段逐步擴大範圍一一巡視，最後在距離600公尺外的復興路與台中路口，發現機車原封不動地停在咖啡店前，立即通知謝男前往確認，結束了這場烏龍驚魂記。

謝男到場看到自己機車十分欣喜，非常感謝警方的協助，也為自己的粗心向警方道歉，警方提醒民眾如到外地欲停放汽機車，可隨手拍照記錄地點，不管男女老少均適用，以免停放多時忘記位置，造成自己之不便。

(中時 )