據大陸媒體報導，美國軍方日前宣布，將與太空探索技術公司（SpaceX）合作，要研發可利用太空軌道來做為運輸工具，並在一小時內將作戰物資和士兵運往全球地點的科技技術。

對此，陸媒《環球網》表示，美軍利用太空軌道運兵，就是想進行更快兵力部署，並躲避傳統的防空火力。除此之外，利用火箭運送軍用物資還有一個優點就是，目前通過太空軌道飛越另一個國家不需要相關國家政府的許可。因此，對美軍而言，運用太空軌道來進行軍事運輸，是一種可以快速補給和運兵的妙招。

內容更提到，美軍選擇SpaceX等大型企業作為合作夥伴，是因為SpaceX的運載火箭和飛船在技術上已經非常成熟。但問題在於，雖然SpaceX的火箭技術有目共睹，但即使是這種實力雄厚的大企業，也沒法保證每次降落絕對平穩和安全。如果運送貨物失敗，頂多只是財產損失，但要是運兵失敗，這代價將會非常慘烈。

再者，該報導認為，即便這個技術真的被研發出來，SpaceX運載火箭，或者是在執行軍事運輸任務的時候，也易遭其他國家誤判為洲際導彈或是其他種類的導彈的攻擊，進而被攔截甚至反擊而被擊落。

(中時新聞網)