新竹市「港南運河水質水量優化」工程，預計改善水域面積達1.9萬平方公尺，工程預計2021年底完工，屆時港南運河整體環境將再提升。（市府提供示意圖／陳育賢新竹傳真）

為打造「水陸兩棲」的親水聖地，新竹市政府將拆資近9000萬施做「港南運河水質水量優化」工程，要將運河公園水質淨化、河道疏通，預計改善水域面積達1.9萬平方公尺，工程預計2021年底完工，屆時港南運河整體環境將再提升。

市長林智堅表示，港南運河寬20公尺、長1500公尺，是新竹市8大景，周邊海埔新生地歷經多年生態演變，造就了多樣且珍貴的生態環境，過去卻因景觀缺乏整理，加上汙染嚴重，成為「被路過」、「臭臭」的地方。

市府近年進行港南運河公園改造，陸續打造了親子交通公園、push bike滑步車體驗區、共融式遊具、自行車驛站等，將港南運河公園改造成夢想的親子樂園。

林智堅說，港南運河區水勢平穩，不受風浪影響，非常適合作為獨木舟練習場域，為妥善利用運河，讓民眾從事更多元的水上活動，市府爭取前瞻水環境計畫經費補助，將投入8725萬元，進行港南運河水質水量優化。

計畫已於今年10月初開工，預計明年底完工，未來港南風景區將有安全的獨木舟、輕艇水域，並將串連南寮漁港、看海公園、海天一線及金城湖賞鳥區等鄰近景點，打造屬於新竹市的「17公里海岸線之中繼休憩站」，形成新竹人驕傲的微笑水岸。

工務處指出，港南運河原為香山區海濱的農田排水系統，後配合濱海風景區營造，串聯自行車道、引進親水活動，成為當地重要休憩中心，此次工程改善範圍即以港南運河為主體，引進2種天然水質淨化工法，礫間曝氣處理及多層複合濾料系統，可透由微生物消化水中汙染物，並可降解水中總磷濃度。

此外，工務處也規畫引水工程，提高運河換水率達1周1次，運河內還將設置人工溼地，作為去汙及生態營造，預計改善水域面積達1.9萬平方公尺，同時以合理水質淨化設施，使港南運河及下游的金城湖賞鳥區水質更加潔淨，達到整體生態景觀環境營造，升級港南運河環境。

(中時 )