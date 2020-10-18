南投埔里鎮公所及圖書館，精心策畫「臺灣心電圖－日月潭水利電氣工事 × 埔里街百年紀念系列活動」，10月17日起推出歷史講座、歷史現場踏查、百年紀念特展等相關活動，為日月潭水力發電的歷史意義與埔里街區發展的脈絡，做出精彩註解。

埔里鎮長廖志城表示，日月潭水力電氣工事不僅是日治時期臺灣具時代意義的基礎電力建設，更對埔里街的生活、文化、經濟等層面產生十分深遠的影響。鎮公所感謝文化部的支持，能夠策辦系列活動，藉此完整保存埔里人對日月潭電力發展的共同生活記憶。

系列活動於10月17日開始，特別邀請文史專家鄧相揚老師主講「臺灣的心臟─日月潭水力發電世紀顯影」、林炳炎老師主講「臺灣電力株式會社發展史」，藉著兩位老師的專業講座，使地方歷史及文化大鳴大放。

10月18日續由林炳炎、鄧相揚、簡史朗三位老師帶領，於歷史現場的踏查，帶領民眾走入日月潭百年水力發電工事歷史的回影舊跡中。路線包括：松木幹一郎社長銅像致敬、大觀發電廠、五城舊台車驛等等。

透過講解與說明，讓參與民眾沉浸歷史迴廊中，體驗百年水利建設為生活帶來的轉變，進而體驗城鎮的發展拓圖，開創出的經濟發展型態，深深地影響現代的埔里，豐富的歷史深度更活化地方觀光發展願景。

(中時 )