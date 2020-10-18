前趨勢科技全球資料服務中心資深協理、也是知名資安防駭專家臧姓男子，遭趨勢公司指控與何姓女祕書佯稱招待員工去高級飯店及餐廳消費等名義，合計詐領員工獎勵福利金63萬多元，高等法院依業務侵占罪判臧徒刑7月確定，臧須入監服刑。臧另被依詐欺罪判6月，可易科罰金18萬元確定。

至於何女因認罪，與趨勢公司和解，並登報道歉，一審依業務侵占罪判6月、詐欺罪判8月，緩刑2年，何女未上訴而確定。

臧男是國內知名的資安防駭專家，曾獲得多個國內外資安相關獎項，曾任職過多家資安公司，在業界頗具知名度。

趨勢科技控稱，臧明知公司設有「員工獎勵、福利金」供員工休閒、娛樂，員工消費後拿單據以實報實銷方式核銷。但臧卻從2013年底到2015年10月間，多次請何女收集發票、收據，假借中秋、端午等節慶送禮名義報帳。

另臧明知公司福利金是提供在職員工使用，卻在購買禮盒後，以個人名義送給公司員工與部分離職員工，違反公司規定。此外，臧和何多次以招待員工去北市東區酒吧消費、住高級飯店等名義，向公司報帳請款，臧、何各詐取31萬1313元、34萬3322元福利金。

一審認為臧飾詞否認，犯後態度不佳，依業務侵占罪判刑8月、另詐欺罪判6月，則可易科罰金，臧上訴高院，高院審理後，在業務侵占罪部分改判臧徒刑7月，詐欺罪則仍維持一審判決，全案因不得再上訴而確定。

(中時 )