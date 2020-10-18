公費流感疫苗出現搶打潮！衛福部前天緊急宣布暫緩50-64歲公費對象接種，衛福部長陳時中坦言，過去50-64歲公費對象接種率不高，今年突然增多，未在意料中。對此，經常針貶時事的精神科醫師沈政男直言，陳時中為什麼猜錯疫苗數量？因為他的防疫知識本來就是有限，都是做中學，加上台灣人比別人怕死，才能有今天的防疫成果。

50歲至64歲健康成人暫停打公費流感疫苗，民怨四起！陳時中坦言，過去50歲至64歲民眾接種率沒有今年這麼高，「確實沒有料到會出現這種狀況」。

對此，沈政男在臉書撰文指出，陳時中為什麼猜錯疫苗數量？因為，他的防疫知識本來就是有限，都是做中學，加上台灣人比別人怕死，才能有今天的防疫成果。對於陳時中稱「青島驗一千萬例都沒有陽性實在太偉大」，意思是至少會有偽陽性，可見可能造假。沈政男直言，若是如此，請問台灣至今檢驗二十萬件，該有多少偽陽性？身為指揮官，可以這樣信口開河嗎？是不是會加強台灣人對中國大陸防疫成果的不信任？跟著合理化不用中國大陸疫苗的理由？

沈政男提及，新冠疫苗什麼時候來到台灣，會有多少數量，以及該怎麼分配施打數量，從流感疫苗此次的分配疏漏來說，都可能再度出現混亂。而李秉穎說「新冠疫苗可能引發反疫苗運動，故應限制媒體傳播」，這又是只懂防疫醫學的後果。沈政男直言，陳時中不懂防疫心理學，李秉穎則是不懂防疫社會學。反疫苗反映大眾對新興醫藥的不信任，這是一種「寧願相信直覺、不願相信專家」的自我防衛，該處理的是背後的不信任，而不是禁止人家講。

(中時新聞網)