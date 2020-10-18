大陸A股三大指數上周延續窄幅盤整走勢。盤面上指數分化明顯，而「冷冬概念」也有相關產品漲價行情的支撐。大陸市場進入第4季之後，隨著氣溫下降，供暖需求陸續增長，天然氣需求也進入1年中的旺季，並由於大陸國內液化天然氣價格的上行，帶動A股市場燃氣板塊整體走強。天風證券研究預計，大陸國內天然氣消費量實際增速可以維持8％左右增長。

同時，連續多個交易日大漲的紡織行業，也與「冷冬概念」脫不了關係。近日大陸紡織服裝行業整體回暖，市場需求趨於旺盛，包含棉花、滌綸、粘膠等原料大宗商品價格均出現了一波強勁升勢。

據《上海證券報》引述天風證券表示，受到今年反聖嬰現象影響，大陸2020年至2021年冬天有較大機率屬於冷冬。隨著降溫、「雙十一」購衣旺季的到來，紡織品需求旺盛，預計當前整個紡織服裝板塊估值較低，且第4季有望迎來全面復甦。

此外，也有市場人士認為，冷冬、氣溫低也有望刺激火鍋消費需求。建議相關概念股包含火鍋料行業第一股的安井食品，以及如惠發股份、海欣食品、三全食品、天味食品等。

(旺報 )