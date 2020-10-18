新北市鍾姓男子今年5月晚間將陳情書丟進總統官邸內，被依社維法移送，法官裁定不罰，結果鍾男認為其陳情未獲重視，為宣洩不滿，想藉由激烈手段凸顯訴求，8月間再騎腳踏車攜帶裝有汽油的寶特瓶，到總統官邸、農委會門口縱火洩憤，但這回法官裁罰8000元。

警方調查，今年5月27日晚間9時30分，鍾男騎腳踏車至北市愛國西路總統官邸北側，宣稱向總統陳情建議女性結婚後保障，及他住處附近繁榮發展等事項，將裝有石頭及陳情書1疊的塑膠袋，丟進總統官邸圍牆內，警方以鍾涉犯社維法「藉端滋擾住戶」，移送裁罰。

法官認為，鍾男未循正常管道表達意見，行為固屬不當，但目的是就社會議題對總統表達意見並提出訴求，除丟擲信件外，並無其他滋擾行為，尚不構成社維法「藉端滋擾」犯行，裁定不罰。

但鍾男又於8月22日晚間9時23分，騎腳踏車至總統官邸旁人行道，拿出裝有汽油的寶特瓶點火，擲於路面後離去，5分鐘後，鍾行經農委會再拿出裝有汽油之寶特瓶點火，擲於農委會門口後逃逸，警方逮獲鍾男，鍾供稱是為了宣洩不滿、希望透過縱火行為表達陳情訴求，並引起關注，警方再依社維法移送裁罰。

法官認為，鍾男縱火現場並非人煙罕至之處，經常有車輛經過，稍有不慎即可能造成火災，鍾男此舉雖未造成人員傷亡及財物損失，卻顯已有危害安全之虞，依社維法「於公共場所、房屋近旁焚火而有危害安全」，裁罰8000元。

(中時 )